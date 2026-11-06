مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف از حضور هنرمندان صنایع دستی رشته گوهرسنگ این شهرستان در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور که به میزبانی استان کرمانشاه در حال برگزاری است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شده و میزبان ۲۵۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور در قالب ۲۰۰ غرفه است.

علی صالحی افزود: حضور نماینده صنایع‌دستی شهرستان خوسف در این رویداد ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان این شهرستان در حوزه گوهرسنگ، عرضه آثار و تولیدات این رشته و آشنایی علاقه‌مندان با قابلیت‌های هنر گوهرسنگ در خراسان جنوبی فراهم کرده است.

به گفته وی شهرستان خوسف با برخورداری از روستای ملی گوهرسنگ خور و ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه تراش و فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از مناطق مستعد کشور در این حوزه به شمار می‌رود.

صالحی، با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در رویداد‌های ملی، افزود: شرکت در نمایشگاه‌های سراسری فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان شهرستان، شناساندن ظرفیت‌های روستای ملی گوهرسنگ خور و گسترش ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار‌های هدف است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حمایت از حضور هنرمندان در چنین رویداد‌هایی و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه آثار آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی خوسف و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای فعالان این حوزه کمک کند.