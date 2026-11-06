به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار تایباد گفت: اعتبار این طرح بزرگ در مرحله نخست ۸۵۰ میلیارد ریال کارشناسی شده که از محل اعتبارات شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تامین شده است.

جمشیدی افزود: مراحل عملیات عمرانی این طرح از انتهای شبکه آب آشامیدنی شهر تایباد به مرز دوغارون و تا ابتدای روستای حاجی آباد از توابع بخش مرکزی تایباد به طول هفت کیلومتر ادامه دارد که در مدت زمان هفت ماه به سرانجام رسیده است.

فرماندار تایباد گفت: مطالعات اجرای مرحله دوم طرح تقویت خط انتقال آب آشامیدنی گمرک دوغارون به طول ۱۳ کیلومتر انجام شده که پیش بینی می‌شود تا پایان تابستان سال آینده به بهره برداری برسد.

جمشیدی افزود مراحل عملیات عمرانی مرحله دوم این طرح از ابتدای روستای حاجی آباد آغاز شد و تا ورودی به گمرک مرزی دوغارون با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال ادامه دارد.

به گفته وی، روزانه افزون بر سه هزار نفر شامل مسافر، فعال اقتصادی و راننده در مرز دوغارون تردد دارند و تامین آب آشامیدنی پایدار در این منطقه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

فرماندار تایباد بیان کرد: همچنین در بازه زمانی عزاداری‌های پایانی ماه صفر روزانه بیش از هزار نفر از عزاداران حسینی افغانستان از طریق دوغارون راهی کشور عراق می‌شوند از این رو تامین آب آشامیدنی پایدار در مرز بسیار ضروری است.

جمشیدی افزود: ساکنان روستا‌های حاجی آباد، دوغارون و قومی با بهره برداری نهایی این طرح از آب آشامیدنی پایداری استفاده می‌کنند.

آب و فاضلاب تایباد دارای بیش از ۴۳ هزار و ۵۲۷ مشترک شهری و روستایی است. شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد هفت مجتمع آب‌رسانی روستایی با ۶۳۰ کیلومتر شبکه توزیع دارد.