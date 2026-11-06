مردم استان سمنان با حضور مستمر در میدان، بر همبستگی و ایستادگی خود تأکید دارند و این حضور را نشانه‌ای از اتحاد و همراهی ملت ایران می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️مردم استان سمنان با حضور در تجمعات شبانه، بر استمرار همبستگی و ایستادگی خود تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، حضور پیوسته مردم را نمادی از اتحاد ملی دانستند و بر حفظ این همدلی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

مردم سمنان همچنین با اشاره به اهمیت صبر، پایداری و مقاومت، ابراز امیدواری کردند که با تداوم وحدت و انسجام ملی، ایران از این شرایط سربلند بیرون آید.