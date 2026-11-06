



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک منبع رسمی در کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییر و تحول معیار‌های انتخاب بهترین بازیکن قاره آسیا طی سال‌های گذشته خبر داد و اعلام کرد این کنفدراسیون در راستای افزایش عینیت و دقت ارزیابی‌ها، معیار‌های فنی متناسب با تحولات سریع فوتبال را مبنای انتخاب نامزد‌ها و برنده نهایی قرار داده است.

شهر بانکوک، پایتخت تایلند، روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) میزبان مراسم جوایز سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود. در رقابت برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا، سالم الدوسری، بازیکن الهلال، فراس البریکان، مهاجم الاهلی، هر دو از عربستان سعودی، و علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور ایران، حضور دارند.

الدوسری در پی آن است تا برای سومین بار در دوران حرفه‌ای خود این جایزه را کسب کند. او پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ به این عنوان دست یافته است. فراس البریکان نیز برای نخستین بار شانس کسب این جایزه را دارد؛ مهاجم الاهلی که در قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا (سطح نخبگان) نقش مؤثری ایفا کرد و گل پیروزی‌بخش تیمش را در دیدار فینال به ثمر رساند.

علیرضا بیرانوند نیز پس از نمایش قابل توجه با تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و نقش‌آفرینی در صعود تراکتور به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا (سطح نخبگان)، یکی دیگر از نامزد‌های این عنوان به شمار می‌رود.

این منبع رسمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آلمان (DPA) درباره روند انتخاب بهترین بازیکن آسیا توضیح داد که در گذشته، کنفدراسیون فوتبال آسیا ابتدا فهرست کوتاهی از نامزد‌ها تهیه می‌کرد و سپس برنده نهایی از طریق رأی‌گیری مربیان فدراسیون‌های ملی عضو مشخص می‌شد.

با این حال، AFC در ادامه رویکرد خود را تغییر داد و نظامی عینی‌تر مبتنی بر امتیازدهی را برای ارزیابی نامزد‌های معرفی‌شده از سوی فدراسیون‌های ملی در نظر گرفت.

به گفته این منبع، کمیته فنی کنفدراسیون مسئولیت تصویب معیار‌ها و نظام امتیازدهی را بر عهده دارد. در همین حال، دپارتمان فنی عملکرد بازیکنان و تحولات مرتبط با فوتبال را زیر نظر می‌گیرد و پس از انجام مطالعات لازم، پیشنهاد‌های خود درباره نحوه توزیع امتیازات را برای بررسی و تصویب به کمیته فنی ارائه می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد معیار‌های کنونی بر اساس چارچوبی است که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده، اما از آن زمان تاکنون برای هماهنگی با تحولات شاخص‌های سنجش عملکرد بازیکنان، رقابت‌های جدید و سایر تغییرات، دستخوش بازنگری‌ها و اصلاحات اساسی شده است. همچنین نظام امتیازدهی و وزن اختصاص‌یافته به هر معیار به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

این منبع رسمی در ادامه فاش کرد که کمیته فنی AFC در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، جدیدترین نسخه معیار‌های ارزیابی و نظام امتیازدهی را تصویب کرده است. وی در این زمینه بر عزم کنفدراسیون برای ادامه توسعه نظام جوایز بر اساس یک رویکرد فنی پویا و به‌روز تأکید کرد.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، موضوع انتشار جزئیات نتایج ارزیابی‌ها و امتیازات کسب‌شده از سوی هر یک از نامزد‌ها مطرح شد. این منبع توضیح داد که نظام امتیازدهی و سازوکار ارزیابی همچنان جزو فرآیند‌های داخلی کنفدراسیون محسوب می‌شوند و در حال حاضر برنامه‌ای برای انتشار این اطلاعات وجود ندارد. هم‌چنین محرمانه ماندن جزئیات ارزیابی‌ها به حفظ فضای انتظار، هیجان و جذابیت رقابت تا زمان اعلام نام برنده کمک می‌کند.