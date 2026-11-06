به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این رویداد ظرفیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان استان را در توسعه سوخت‌های زیستی و تکمیل زنجیره ارزش انرژی کشور برجسته می‌کند.

آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد و روز ملی کیفیت و ۶۰ سالگی اداره‌کل استاندارد استان، روز پنج‌شنبه با حضور دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس مرکز ملی کیفیت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این مراسم، نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد بیواتانول سوختی کشور که در استان کرمانشاه صادر شده است، رونمایی شد. رویدادی که نشان‌دهنده ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی استان در توسعه تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت فرآورده‌های سوختی است.

از این پس، کارخانه گسترش سوخت سبز کرمانشاه (بیواتانول)، می‌تواند محصول سوخت مایع - اتانول سوختی برا‌ی اختلاط با بنزین با نام تجاری زاگرانول (ZAGTANOL) تولید کند.

بیواتانول سوختی، نوعی سوخت مایع با منشأ زیستی است که به‌عنوان مکمل بنزین و برای بهبود کیفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با افزایش عدد اکتان بنزین، می‌تواند به بهبود عملکرد سوخت و کاهش آلایندگی ناشی از احتراق کمک کند. تولید این محصول می‌تواند به تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور، کاهش وابستگی به منابع فسیلی و توسعه انرژی‌های پاک کمک کند.

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، مستقر در شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه، به‌عنوان نخستین تولیدکننده بیواتانول سوختی کشور، در حوزه تولید سوخت‌های زیستی و توسعه انرژی‌های پاک فعالیت می‌کند.

در مراسم امروز همچنین کتاب اسناد ۶۰ سالگی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه با عنوان «۶۰ سال افتخار خدمت» رونمایی شد. این سند، مجموعه‌ای از تاریخچه و مستندات شش دهه فعالیت این اداره کل را در بر می‌گیرد و به پاسداشت تلاش‌ها و خدمات این مجموعه در مسیر ارتقای کیفیت و توسعه استاندارد اختصاص دارد.