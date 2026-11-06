رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی استان به ارزش ۴۰ میلیارد تومان توسط هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال‌الدین امیری گفت: با پیگیری‌های انجام شده، بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی به صورت رایگان از هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد که ارزش آنها در بازار آزاد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: این تجهیزات شامل دستگاه‌های تخصصی و حیاتی پزشکی از جمله رادیولوژی، ونتیلاتور، سی‌آرم (C-Arm)، دستگاه فیکو و برخی موارد مورد نیاز مراکز درمانی وابسته به دانشگاه است.

امیری گفت: این اقدام با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تجهیز مراکز بیمارستانی استان، با پیگیری‌های معاونت‌های توسعه و درمان، واحد تجهیزات پزشکی و دفتر مرکزی دانشگاه و بهره‌مندی از ارز دولتی به‌صورت رایگان اختصاص یافت.