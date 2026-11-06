ژاپن و ویتنام در توافقی جدید، همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی خود را گسترش می‌دهند؛ بر این اساس، توکیو از برنامه هانوی برای راه‌اندازی رآکتور‌های هسته‌ای کوچک و ماژولار تا سال ۲۰۴۰ میلادی حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دو کشور قرار است در جریان دیدار «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن و «تو لام» رئیس‌جمهور ویتنام، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه توسعه و معرفی رآکتور‌های هسته‌ای کوچک امضا کنند.

بر اساس این توافق، ژاپن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و صنعتی خود در زمینه ارائه فناوری انتقال دانش تخصصی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ویتنام همکاری خواهد کرد.

رآکتور‌های کوچک ماژولار از نسل جدید فناوری‌های هسته‌ای به شمار می‌روند که با ظرفیت تولید برق کمتر از نیروگاه‌های هسته‌ای متعارف و امکان ساخت ماژول‌های استاندارد به عنوان یکی از گزینه‌های توسعه تأمین انرژی در برخی کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

ویتنام در سال‌های اخیر با افزایش نیاز به برق توسعه صنعتی و گسترش زیرساخت‌های فناوری به دنبال متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی خود بوده است، در این میان انرژی هسته‌ای می‌تواند یکی از گزینه‌های بلندمدت این کشور برای تأمین برق پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد.

این همکاری همچنین در شرایطی شکل می‌گیرد که ژاپن و ویتنام در حال گسترش روابط راهبردی و اقتصادی خود هستند و قرار است در دیدار مقام‌های ارشد دو کشور موضوعاتی همچون همکاری در حوزه انرژی و هوش مصنوعی نیز بررسی شود.

توافق هسته‌ای جدید می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فناورانه و صنعتی دو کشور در جنوب شرق آسیا باشد.