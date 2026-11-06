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رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در در بخش آوایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، ۳۲۲ نفر و در مرحله مقدماتی بخش معارفی این مسابقات، ۹۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
حجتالاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار داشت: به مرحله نهایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن نزدیک میشویم. این دوره از مسابقات با توجه به شرایط حساسی که در جنگ و بعد از جنگ اتفاق افتاده، برای ما از حساسیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: با این حال، حوادثی که اتفاق افتاد، هیچکدام برنامههای ما را در حوزه قرآنی تحتالشعاع قرار نداد و مسابقات سر موعد مقرر برگزار شد.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به آمار شرکتکنندگان بخش آوایی، گفت: مسابقات در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار شد. در مرحله مقدماتی، بیش از ۵۰۰ نفر از متسابقین با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۹۱ نفر از آقایان و حدود ۱۳۱ نفر از خواهران، در مجموع ۳۲۲ نفر به مرحله فینال راه پیدا کردند.
نوری زاده با اشاره به برگزاری مسابقات معارفی قرآن کریم، افزود: مرحله مقدماتی مسابقات معارفی قرآن کریم نیز انجام شده است. در این دوره، ۲۴۶ نفر در کل کشور با یکدیگر به رقابت برخاستند و در مجموع ۹۰ نفر به فینال راه یافتند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان اعلام کرد: مرحله نهایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و پنجمین دوره مسابقات معارفی، حدودا نیمه آذرماه در شهر قم برگزار خواهد شد.