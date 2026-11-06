رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در در بخش آوایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، ۳۲۲ نفر و در مرحله مقدماتی بخش معارفی این مسابقات، ۹۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار داشت: به مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن نزدیک می‌شویم. این دوره از مسابقات با توجه به شرایط حساسی که در جنگ و بعد از جنگ اتفاق افتاده، برای ما از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: با این حال، حوادثی که اتفاق افتاد، هیچ‌کدام برنامه‌های ما را در حوزه قرآنی تحت‌الشعاع قرار نداد و مسابقات سر موعد مقرر برگزار شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان بخش آوایی، گفت: مسابقات در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار شد. در مرحله مقدماتی، بیش از ۵۰۰ نفر از متسابقین با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۹۱ نفر از آقایان و حدود ۱۳۱ نفر از خواهران، در مجموع ۳۲۲ نفر به مرحله فینال راه پیدا کردند.

مسابقات معارفی قرآن کریم؛ ۹۰ نفر به فینال رسیدند

نوری زاده با اشاره به برگزاری مسابقات معارفی قرآن کریم، افزود: مرحله مقدماتی مسابقات معارفی قرآن کریم نیز انجام شده است. در این دوره، ۲۴۶ نفر در کل کشور با یکدیگر به رقابت برخاستند و در مجموع ۹۰ نفر به فینال راه یافتند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان اعلام کرد: مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و پنجمین دوره مسابقات معارفی، حدودا نیمه آذرماه در شهر قم برگزار خواهد شد.