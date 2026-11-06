فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از اجرای طرح خانه امید با هدف تأمین مسکن برای خانوار‌های کم‌درآمد و دهک‌های یک تا چهار در شهر‌ها و روستا‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از اجرای طرح خانه امید با هدف تأمین مسکن برای خانوار‌های کم‌درآمد و دهک‌های یک تا چهار در شهر‌ها و روستا‌های این شهرستان خبر داد.

رسول ملکی در جلسه کارگروه طرح خانه امید مسکن روستایی با تشریح جزئیات این طرح گفت: در قالب طرح خانه امید، تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای متقاضیان واجد شرایط پیش‌بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر این تسهیلات، از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، کمک بلاعوض ۲۵۰ میلیون تومانی برای واحد‌های شهری و ۱۰۰ میلیون تومانی برای واحد‌های روستایی اختصاص می‌یابد.

فرماندار ویژه میاندوآب با اشاره به حمایت‌های نهاد‌های حمایتی اظهار کرد: سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز متناسب با شرایط متقاضیان، برای هر واحد مسکونی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهند کرد.

ملکی تأمین زمین را از دیگر محور‌های این طرح عنوان کرد و گفت: زمین مورد نیاز با همکاری اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن تأمین می‌شود و به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت؛ متقاضیان صرفاً هزینه آماده‌سازی زمین را پرداخت می‌کنند.

فرماندار ویژه میاندوآب مشارکت خیران را یکی از ظرفیت‌های مهم اجرای این طرح دانست و افزود: خیران و افراد علاقه‌مند می‌توانند از ظرفیت قانونی برای اختصاص مالیات خود به این طرح استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی خیران، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار شهرستان فراهم شود.