جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: تسهیل مبادلات با کشور‌های همسایه علاوه بر اصلاح فرآیند‌های داخلی، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال، مدیریت یکپارچه مرز‌ها و هماهنگی است و مجلس نیز برای رفع موانع قانونی احتمالی در کنار دولت خواهد بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی و رفع موانع تجاری، گفت: تسهیل مبادلات با کشور‌های همسایه علاوه بر اصلاح فرآیند‌های داخلی، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال، مدیریت یکپارچه مرز‌ها و هماهنگی است و مجلس نیز برای رفع موانع قانونی احتمالی در کنار دولت خواهد بود.

شهین جهانگیری گفت: افزایش اهمیت مسیر‌های زمینی در تجارت خارجی کشور، ضرورت رفع موانع در پایانه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را دو چندان کرده است. در حال حاضر، مرز‌های ترکیه و پاکستان با مشکلاتی در حوزه‌های اجرایی، فنی و تعاملات دوجانبه مواجه‌اند که بر روند مبادلات تجاری و تردد ناوگان حمل‌ونقل تأثیر گذاشته است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تسهیل تجارت مرزی، کاهش موانع گمرکی و جلوگیری از توقف کالا‌ها افزود: امیدواریم اجرای مؤثر این مصوبه به تسریع فرآیند‌های گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود فعالیت تجار منجر شود. مجلس نیز در راستای حمایت از این اقدامات، آمادگی دارد در صورت نیاز دولت، موانع قانونی و مقرراتی احتمالی را از طریق پیگیری‌های لازم برطرف کند و در مسیر تسهیل تجارت و تقویت مبادلات مرزی همراه دولت باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی با کشور‌های همسایه تصریح کرد: تسهیل تجارت مرزی صرفاً با اصلاح فرآیند‌های داخلی محقق نمی‌شود و به همکاری متقابل گمرکات و نهاد‌های اجرایی طرف مقابل نیز نیاز دارد. از این رو، مدیریت یکپارچه مرزها، هماهنگی در ظرفیت پذیرش کامیون‌ها و رفع اختلافات رویه‌ای میان دو طرف باید در اولویت قرار گیرد تا از انباشت ناوگان و رسوب کالا در گذرگاه‌های مرزی جلوگیری شود.

جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیگیری مذاکرات دوجانبه در سطوح عالی، زمینه رفع موانع سیاسی و اجرایی در مرز‌ها را فراهم کند. همچنین توسعه پایانه‌های مرزی، تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و استفاده هم‌زمان از ظرفیت بنادر جنوبی و گذرگاه‌های زمینی، ضرورتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، استمرار تجارت خارجی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشار‌های بیرونی است