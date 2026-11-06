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خبرهایی از تجلیل فعالان اقامه نماز سپاه نینوا گلستان تا یادواره ۵۵ شهید محله علی آبا کتول را در بسته خبرهای گوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چهاردهمین دوره همایش سراسری نماز از فعالان اقامه نماز سپاه نینوا تجلیل قدر دانی شد .
مردم شهرستان علی آباد کتول یاد و نام ۵۵ شهید این شهر را گرامی داشتند .
حجتالاسلام غلامعلیتبار، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در این مراسم گفت : فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگترین سرمایه معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و مایه اقتدار و بیمهکننده کشور در برابر توطئههای دشمنان است.
آزمون وکالت همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار شد.
در این آزمون دو هزار و ۵۵ نفر در این آزمون شرکت کردند.