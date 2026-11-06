به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چهاردهمین دوره همایش سراسری نماز از فعالان اقامه نماز سپاه نینوا تجلیل قدر دانی شد .

مردم شهرستان علی آباد کتول یاد و نام ۵۵ شهید این شهر را گرامی داشتند .

حجت‌الاسلام غلامعلی‌تبار، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در این مراسم گفت : فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگ‌ترین سرمایه معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و مایه اقتدار و بیمه‌کننده کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است.

آزمون وکالت همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار شد.

در این آزمون دو هزار و ۵۵ نفر در این آزمون شرکت کردند.