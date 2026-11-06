به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جانشین رئیس پلیس راهور استان از لغزندگی محور‌های شهرکرد، فرخشهر، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن، بن، فارسان، خانمیرزا، فلاردو کوهرنگ خبر داد و گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

سرهنگ بیادار از رانندگان خواست: علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.

وی افزود: همچنین گردنه های چری و شاه منصوری بر اثر بارش باران لغزنده کرد.