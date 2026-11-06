به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی درگذشت دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و از صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت گفت و با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر وی در کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه و شورا‌های تخصصی، از خدمات ماندگار او در تدوین اسناد بالادستی، به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تجلیل کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت استاد ارجمند، مدیر بااخلاص و صاحب‌نظر عرصه حکمرانی تعلیم و تربیت کشور، جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی، موجب تأسف و تألم عمیق گردید.

آن فقید سعید تمام عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای نظام آموزشی و بالندگی فرزندان این مرزوبوم کرد. ویژگی برجسته منظومه مدیریتی ایشان، پیمودن سلسله‌مراتب حرفه‌ای از سطح مدیریت منطقه در جنوب شهر تهران تا عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری و هدایت کلان این دستگاه در جایگاه خطیر وزارت آموزش و پرورش بود؛ تجربه‌ای ذی‌قیمت و برآمده از بطن مدارس که از ایشان مدیری ژرف‌اندیش، دغدغه‌مند و مسلط به مسائل بنیادین آموزش و پرورش ساخت.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره شاهد و قدردان حضور پویا، مشارکت جدی و ارائه دیدگاه‌های حکمی، کارشناسانه و راهبردی آن استاد وارسته در جلسات و مجامع تخصصی بوده است. مساعی ارزشمند ایشان در مسند ریاست کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه و نقش‌آفرینی مؤثر در «شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی»، «شورای مهندسی فرهنگی» و سایر محافل سیاست‌گذاری حوزه علم و فرهنگ، نقشی ماندگار و بی‌بدیل در فرآیند تکوین و تدوین اسناد بالادستی نظام، به‌ویژه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» بر جای نهاد.

اینجانب در این ایام معطر به نام مطهر انسیةالحورا، حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها)، این ضایعه اندوه‌بار را به بیت مکرّم و بستگان معزز، جامعه بزرگ و شریف فرهنگیان و معلمان، همکاران و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن معلم دلسوز، رحمت واسعه الهی و توفیق بهره‌مندی از خوان کرم و ضیافت فاطمی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و برای جمیع بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.