به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند. نتایج مسابقات به این شرح است:

رن فرانسه ۰ - ۰ المپیاکوس یونان

میلان ایتالیا ۰ - ۲ فرانس واروش مجارستان

اسپارتاپراگ چک ۱ - ۳ بورنموث انگلیس

کریستال پالاس انگلیس ۱ - ۱ هوفنهایم آلمان

لیلستروم نروژ ۰ - ۱ ویکتوریا پلزن چک

نایمخن هلند ۳ - ۱ اومونیا قبرس

لفسکی صوفیه بلغارستان ۱ - ۰ یاگیلونیا لهستان

رئال سوسیداد اسپانیا ۱ - ۱ المپیک لیون فرانسه

اندرلخت بلژیک ۲ - ۰ سالزبورگ اتریش

آلکمار هلند ۱ - ۲ یوونتوس ایتالیا

سلتیک اسکاتلند ۳ - ۲ بشیکتاش ترکیه



بایرلورکوزن آلمان ۰ - ۱ المپیک مارسی فرانسه

تورینسی پرتغال ۳ - ۲ آرارات ارمنستان

اشتروم گراتس اتریش ۲ - ۳ سلیه اسلوونی

سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ اونیون سن ژیلوآز بلژیک

بنفیکا پرتغال ۳ - ۱ لخ پوزنان لهستان

- در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی به علت مصدومیت غایب بودند.

ساندرلند انگلیس ۰ - ۲ دینامو زاگرب کرواسی

- در جدول دور گروهی لیگ اروپا تیم‌های ۱۲ امتیازی بنفیکا پرتغال، بورنموث انگلیس و فرانس واروش مجارستان اول تا سوم هستند و تیم‌های ۱۰ امتیازی اونیون سن ژیلوآز بلژیک، یوونتوس ایتالیا و المپیاکوس یونان در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند. تیم لخ پوزنان لهستان با یک امتیاز در رده ۳۵ جای گرفته است.