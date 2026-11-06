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هفته چهارم دور گروهی فصل فوتبال لیگ اروپا با شکست میلان و صدرنشینی بنفیکا همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف میروند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار میکند. نتایج مسابقات به این شرح است:
رن فرانسه ۰ - ۰ المپیاکوس یونان
میلان ایتالیا ۰ - ۲ فرانس واروش مجارستان
اسپارتاپراگ چک ۱ - ۳ بورنموث انگلیس
کریستال پالاس انگلیس ۱ - ۱ هوفنهایم آلمان
لیلستروم نروژ ۰ - ۱ ویکتوریا پلزن چک
نایمخن هلند ۳ - ۱ اومونیا قبرس
لفسکی صوفیه بلغارستان ۱ - ۰ یاگیلونیا لهستان
رئال سوسیداد اسپانیا ۱ - ۱ المپیک لیون فرانسه
اندرلخت بلژیک ۲ - ۰ سالزبورگ اتریش
آلکمار هلند ۱ - ۲ یوونتوس ایتالیا
سلتیک اسکاتلند ۳ - ۲ بشیکتاش ترکیه
بایرلورکوزن آلمان ۰ - ۱ المپیک مارسی فرانسه
تورینسی پرتغال ۳ - ۲ آرارات ارمنستان
اشتروم گراتس اتریش ۲ - ۳ سلیه اسلوونی
سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ اونیون سن ژیلوآز بلژیک
بنفیکا پرتغال ۳ - ۱ لخ پوزنان لهستان
- در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی به علت مصدومیت غایب بودند.
ساندرلند انگلیس ۰ - ۲ دینامو زاگرب کرواسی
- در جدول دور گروهی لیگ اروپا تیمهای ۱۲ امتیازی بنفیکا پرتغال، بورنموث انگلیس و فرانس واروش مجارستان اول تا سوم هستند و تیمهای ۱۰ امتیازی اونیون سن ژیلوآز بلژیک، یوونتوس ایتالیا و المپیاکوس یونان در ردههای سوم تا ششم جای گرفتند. تیم لخ پوزنان لهستان با یک امتیاز در رده ۳۵ جای گرفته است.