فاطمه بتول سایان کایا، وزیر پیشین خانواده و سیاست‌های اجتماعی ترکیه و از چهره‌های ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس این کشور بازداشت شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دادگاه استانبول با بررسی اتهامات مطرح شده علیه این مقام سابق دولت اردوغان حکم بازداشت او را به اتهام تخلف از قوانین بازار سرمایه و عضویت در تشکیلات سازمان‌یافته با هدف ارتکاب جرم صادر کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده سایان کایا متهم است با استفاده از اطلاعات محرمانه و ارتباط با مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در معاملات مشکوک سهام مشارکت داشته است.

در گزارش‌های مربوط به این پرونده ادعا شده است که ارزش سرمایه‌گذاری مرتبط با او طی چهار ماه از ۶۳ میلیون لیر به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیر افزایش یافته و سهام موردنظر درست یک روز پیش از اعلام انحلال صندوق‌های سرمایه‌گذاری فروخته شده است؛ با این حال جزئیات این ارقام هنوز به تأیید مستقل نیاز دارد.

در جریان تحقیقات، همسر وزیر سابق و رئیس پیشین سازمان بازار سرمایه ترکیه نیز مورد بازجویی قرار گرفتند و با اعمال محدودیت‌های قضایی آزاد شدند.

این پرونده در پی تحقیقات گسترده درباره تخلفات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تصمیم نهاد ناظر بورس ترکیه برای انحلال ۱۳۱ صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت دارایی گشوده شده است.

فاطمه بتول سایان کایا اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و رسیدگی قضایی به پرونده همچنان ادامه دارد.