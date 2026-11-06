به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد جواد کنجوری گفت: در راستای گسترش فرهنگ مقاومت و فراهم کردن فرصت تماشای آثار منتخب، فیلم‌های این جشنواره در روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه در سینما آزادی کرمانشاه به نمایش درمی‌آیند.

وی افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی آثاری است که با زبان هنر و سینما، مفاهیم ایستادگی، ایثار، همبستگی و مقاومت مردم را روایت می‌کنند.

مدیر امور سینمایی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت سینما در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، بر اهمیت حضور مخاطبان و آشنایی آنان با آثار سینمای مقاومت تأکید کرد.

وی در پایان از علاقه‌مندان به سینما و موضوع مقاومت دعوت کرد با حضور در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه، از برنامه نمایش آثار این جشنواره بهره‌مند شوند.

کنجوری گفت: علاقمندان جهت تهیه بلیت جشنواره می‌بایست به سایت گیشه ۷ به نشانی www.gisheh۷.ir مراجعه فرمایند.