نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان به همراه استاندار و جمعی از مسئولان استان با خانواده معظم شهیدان محمد و حسن قاسمی دیدار و از صبر و فداکاری آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ در این دیدار آیت الله حبیب‌الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان یاد و خاطره این دو شهید را گرامی داشتند و بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه شهدا تأکید کردند.

شهید محمد قاسمی متولد ۱۰ دی ۱۳۴۳ بود که ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۲ در منطقه قصرشیرین به شهادت رسید. شهید حسن قاسمی نیز متولد اول آذر ۱۳۴۰ بود که ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۳ در منطقه چنگوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.