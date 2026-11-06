مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس از اجرای اقدامات تازه برای بهبود خدمات‌رسانی، تسهیل سوخت‌گیری شبانه‌روزی و توسعه مراکز صدور آنی کارت سوخت در سطح استان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فضل‌اله اکبری از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای مدیریت مصرف بنزین، تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و افزایش خدمات‌رسانی در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان خبر داد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی هفته جاری در راستای مدیریت مصرف بنزین و تسهیل دسترسی هم‌استانی‌ها به سوخت اظهار کرد: در این راستا، تخصیص تعداد کافی کارت سوخت به جایگاه‌ها و توزیع عادلانه کارت‌ها متناسب با میزان فروش هر جایگاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به‌منظور افزایش تعداد کارت‌های سوخت در دسترس جایگاه‌ها، تعداد تراکنش‌های هر کارت به ۱۵۰ تراکنش ۲۰ لیتری کاهش یافته و میزان شارژ هر کارت جایگاه نیز به ۳ هزار لیتر رسیده است.

اکبری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تسهیل سوخت‌گیری در ساعات مختلف شبانه‌روز بیان کرد: تعداد تراکنش‌های کارت‌های سوخت جایگاه‌ها از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح به حداکثر ۳۰ تراکنش محدود شده و امکان انجام ۱۲۰ تراکنش باقی‌مانده هر کارت از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ فراهم شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این برنامه، شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر در طول روز به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه کرده و بنزین مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس همچنین از افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر شرکتی خبر داد و گفت: در راستای توسعه خدمات‌رسانی به شهروندان، تعداد جایگاه‌های عرضه این نوع سوخت از یک جایگاه به ۱۰ جایگاه افزایش یافته است که چهار جایگاه در شیراز و ۶ جایگاه در سایر شهرستان‌های استان مستقر هستند.

اکبری در ادامه از افزایش تعداد دستگاه‌های صدور آنی و حضوری کارت هوشمند سوخت در استان خبر داد و اظهار کرد: تعداد دستگاه‌های صدور کارت سوخت از یک دستگاه به ۱۳ دستگاه افزایش یافته و این خدمات در شهرستان‌های شیراز، لارستان، آباده، مرودشت، فسا، داراب، نورآباد، کازرون، جهرم و نی‌ریز ارائه می‌شود.

وی افزود: تجهیز سایر شهرستان‌های استان به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

اکبری با تشریح فرآیند دریافت کارت هوشمند سوخت تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب بخش «صدور کارت آنی یا حضوری»، درخواست خود را ثبت کرده و سپس با مراجعه به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس در شهرستان‌های اعلام‌شده، کارت هوشمند سوخت خود را ظرف کمتر از یک ساعت دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کارت سوخت حداکثر یک روز پس از ثبت درخواست به‌صورت حضوری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، از مردم شریف استان فارس درخواست می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت هوشمند سوخت خود را به همراه داشته باشند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده با هدف مدیریت مصرف بنزین، افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود روند سوخت‌رسانی در سطح استان فارس صورت گرفته است.