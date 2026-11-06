تمرین فرضی مقابله با حمله هوایی دشمن با محوریت سنجش آمادگی کادر درمان و حوزه سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی در بیمارستان آیت‌الله خویی به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تمرین فرضی مقابله با حمله هوایی دشمن با محوریت سنجش آمادگی کادر درمان و حوزه سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی در بیمارستان آیت‌الله خویی به اجرا درآمد

این رزمایش تخصصی با فرمان دکتر حمید رضا عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی و با اعلام هشدار حمله هوایی آغاز شد. محور اصلی این مانور سنجش تاب‌آوری حوزه سلامت و سرعت عمل کادر درمان در مواجهه با شرایط اضطراری بود.

بلافاصله پس از اعلام وضعیت بحران، کادر سلامت و مدافعان سلامت بیمارستان آیت‌الله خویی وارد عمل شدند و با اجرای سریع پروتکل‌های تریاژ، تخلیه اضطراری بخش‌های آسیب‌دیده، ارائه خدمات درمانی اولیه به مصدومان فرضی و انتقال بیماران بدحال به بخش‌های امن، توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

در ادامه برای پشتیبانی از مدافعان سلامت و جلوگیری از گسترش ابعاد حادثه، سایر دستگاه‌ها نیز پای کار آمدند. تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی در آواربرداری و مهار خطرات احتمالی مشارکت کردند و اکیپ‌های شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز برای ایمن‌سازی زیرساخت‌ها در محل مستقر شدند. همچنین نیرو‌های بسیج مردمی سپاه و انتظامی امنیت محوطه و هدایت مسیر‌ها را برای تسهیل خدمات‌رسانی درمانی بر عهده داشتند.

در پایان، علی علایی فرماندار خوی در ارزیابی میدانی این رزمایش، سرعت عمل کادر درمان دانشکده علوم پزشکی و هماهنگی دستگاه‌های همراه را در مهار بحران مطلوب ارزیابی کرد و بر تداوم این آمادگی‌ها تأکید نمود.