به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات شمشیربازی قهرمانی استان خوزستان، بزرگداشت پیشکسوت شمشیربازی آبادان، علی برنجانی امروز جمعه ۱۵ آبان در خانه شمشیربازی آبادان برگزار می شود.

این مسابقات با اسلحه اپه آقایان، در رده سنی +۱۳ سال برای سومین بار در سال جاری به میزبانی آبادان برگزار می شود.

هیات شمشیربازی آبادان به عنوان قطب برگزاری مسابقات رسمی شمشیربازی منطقه و استان در ادامه میزبانی‌های خود برای آمادگی شمشیربازان آبادان در رویداد‌های کشوری پیشگام است.