به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در بازدید از طرح احداث نخلستان خرمای مجول در شهرستان گچساران، با اشاره به وسعت یک‌هزار و ۴۴۸ هکتاری فاز نخست این طرح گفت: عملیات اجرایی و آماده‌سازی این مرحله به مساحت ۱۱۰ هکتار انجام شده و مراحل کاشت در این محدوده در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مطالعات و بررسی‌های اولیه این طرح از پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده است، افزود: پس از بازدید از نخلستان بشاگرد هرمزگان و بررسی ظرفیت‌ها و تجارب موجود، موضوع در دستور کار کارگروه سرمایه‌گذاری استان قرار گرفت و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم منطقه و اعضای شورای تأمین، زمینه اجرای پروژه فراهم شد.

رحمانی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای اجرای طرح در سطح سه‌هزار هکتار گفت:مرحله نخست این طرح کشاورزی در محدوده یک‌هزار و ۴۴۸ هکتار تعریف شده و پس از اجرای این مرحله، فاز دوم نیز به مساحت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتارپیگیری خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خرمای مجول ادامه داد: این محصول از جمله محصولات صادرات‌محور و ارزآور است و ارزش اقتصادی آن به‌مراتب بیشتر از خرمای معمولی است؛ ازاین‌رو اجرای این طرح می‌تواند در افزایش درآمد شهرستان، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.