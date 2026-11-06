رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد: تغییر غیر اصولی ارتفاع وسایل نقلیه، علاوه بر مغایرت با ضوابط و استاندارد‌های فنی، می‌تواند ایمنی خودرو و سایر کاربران ترافیک را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی پلیس را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستواربا هشدار نسبت به تبعات قانونی و فنی، تغییر در وضعیت و کاهش غیر استاندارد ارتفاع خودرو، تأکید کرد: تغییرات غیرمجاز در ارتفاع وسایل نقلیه، علاوه بر تهدید ایمنی تردد، می‌تواند مشمول اعمال قانون از سوی پلیس شود.

سرهنگ دستوار اظهار کرد: تغییر غیر اصولی ارتفاع وسایل نقلیه، علاوه بر مغایرت با ضوابط و استاندارد‌های فنی، می‌تواند ایمنی خودرو و سایر کاربران ترافیک را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی پلیس را به دنبال داشته باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد همچنین با اشاره به احتمال برخورد لاستیک با گلگیر و کف اتاق خودرو با آسفالت در وسایل نقلیه دارای ارتفاع غیر استاندارد خاطرنشان کرد: کاهش فضای حرکتی چرخ‌ها ممکن است موجب ساییدگی لاستیک و اختلال در عملکرد صحیح برخی اجزای سیستم فرمان و تعلیق و کاهش سرعت عکس العمل راننده در زمان لازم شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌های فنی و ضوابط قانونی وسایل نقلیه، از رانندگان خواست با پرهیز از تغییرات غیرمجاز در ارتفاع خودرو، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از استهلاک و آسیب‌های فنی، در ارتقای ایمنی ترافیک و حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان مشارکت کنند.