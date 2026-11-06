استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گمرکی و رفع موانع تجارت مرزی، از هدف‌گذاری برای افزایش سهم استان از صادرات کشور خبر داد و خواستار تأمین تجهیزات کنترلی، فعالیت شبانه‌روزی گمرکات، تسهیل فرآیندهای تجاری و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی برای حمایت از تولیدکنندگان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی امروز پنج‌شنبه در دیدار معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر ظرفیت راهبردی استان کرمانشاه در تجارت خارجی و مبادلات مرزی، خواستار تقویت زیرساخت‌های گمرکی، افزایش تجهیزات کنترلی، توسعه فعالیت شبانه‌روزی مرز‌ها و تسریع در فرآیند‌های تجاری شد.

وی با اشاره به برخورداری کرمانشاه از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و شش مرز و بازارچه رسمی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۱ درصد صادرات کشور از مرز‌های استان انجام می‌شود و با توجه به محدودیت‌ها و شرایط حاکم بر سایر مرز‌های کشور، پیش‌بینی می‌شود سهم کرمانشاه در آینده نزدیک به بیش از ۵۰ درصد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود حتی به ۶۰ درصد برسد.

استاندار کرمانشاه افزود: این افزایش سهم صادراتی، علاوه بر ظرفیت‌های استان، ناشی از سرریز مبادلات تجاری از سایر مرزهاست و برای مدیریت این شرایط باید از هم‌اکنون زیرساخت‌ها و امکانات لازم فراهم شود تا با افزایش حجم مبادلات، شاهد ایجاد صف‌های طولانی کامیون‌ها و اختلال در روند تجارت نباشیم.

دکتر حبیبی با اشاره به برخی مشکلات موجود در پایانه‌های مرزی استان گفت: یکی از مسائل مهم، تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مستقر در مرز و واگذاری مسئولیت هر بخش به دستگاه مربوطه است. در این زمینه باید گمرک با تقویت گارد حفاظت و تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مسئولیت‌های قانونی خود را به‌درستی انجام دهد تا مرزبانی نیز بر وظایف تخصصی و مأموریت‌های امنیتی خود متمرکز باشد.

وی نبود دستگاه‌های ایکس‌ری در برخی مرز‌های استان از جمله خسروی و سومار را از چالش‌های مهم دانست و تصریح کرد: مرز خسروی با حجم قابل توجه تردد کامیون‌ها و جایگاه مهم خود در مبادلات تجاری، نیازمند تجهیزات کنترلی مناسب است. همچنین در مرز سومار نیز نبود امکانات کافی موجب ایجاد صف و توقف کامیون‌ها شده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی و فعالیت شیفتی گمرکات خاطرنشان کرد: اگر قرار است در شرایط فعلی از ظرفیت مرز‌ها به‌صورت حداکثری استفاده کنیم، فعالیت گمرکات باید متناسب با نیاز تجارت، شبانه‌روزی و در چند شیفت باشد؛ چراکه توقف فعالیت در ساعات بعدازظهر، در شرایط افزایش تقاضا، موجب کندی و انباشت کامیون‌ها خواهد شد.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به جایگاه رو به رشد مرز خسروی در تردد زائران اربعین گفت: سهم این مرز از تردد زائران در سال گذشته حدود ۱۲ درصد بود که امسال به ۱۷ درصد افزایش یافت و این روند نشان‌دهنده ظرفیت بالای خسروی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و تجارت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیل فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت را ضروری دانست و گفت: برخی پرونده‌های مولدسازی در استان برای دریافت مجوز‌های لازم، سه تا چهار ماه در فرآیند‌های اداری و کارشناسی معطل می‌مانند که این موضوع سرعت اجرای طرح‌ها را کاهش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه پیشنهاد کرد اختیارات بیشتری به کارگروه‌های استانی واگذار شود تا پرونده‌های با مبالغ مشخص در استان تعیین تکلیف شوند و پرونده‌های ارجاعی به سطح ملی نیز دارای زمان‌بندی مشخص برای بررسی و اعلام نتیجه باشند.

وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، این قانون را اقدامی مؤثر در ساماندهی مبادلات مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از منافع تجارت دانست و بر ضرورت رفع برخی موانع اجرایی و مالیاتی آن تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلات ایجادشده در زمینه مالیات فعالان این حوزه اظهار کرد: لازم است آثار و پیامد‌های مقررات مالیاتی بر فرآیند اجرای این قانون به‌صورت دقیق بررسی شود تا ضمن حفظ حقوق دولت، اجرای قانون موجب ایجاد هزینه‌های مضاعف و اختلال در فعالیت اقتصادی مرزنشینان و فعالان این بخش نشود.

وی پیشنهاد کرد موضوع در کارگروه تخصصی بررسی و راهکار‌های لازم برای اجرای تدریجی مقررات مالیاتی و رفع ابهامات موجود تدوین شود.