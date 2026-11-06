رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: فضا‌هایی که مورد نیاز آموزشی نیستند، باید با رعایت ضوابط قانونی تعیین تکلیف واز ارزش اقتصادی آنها برای تأمین منابع ساخت و توسعه مدارس استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،حمیدرضا خان‌محمدی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه فضا‌های آموزشی نباید صرفاً بر اساس یک شاخص انجام شود، افزود: سرانه فضای آموزشی، نتایج امتحانات نهایی، نرخ گذر تحصیلی، شاخص‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای و وضعیت جمعیت دانش‌آموزی باید.

وی بیان کرد:از ظرفیت‌های مردمی، خیران و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای توسعه فضا‌های آموزشی باید استفاده و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیّرساز، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی، مولدسازی املاک مازاد و تشکیل هیئت‌امنای مردمی از راهکار‌های مهم تأمین منابع و شتاب‌بخشی به مدرسه‌سازی است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ضرورت توجه به تغییرات جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی خاطرنشان کرد: کاهش یا افزایش تعداد دانش‌آموزان در مناطق مختلف باید در تحلیل نیاز‌های آموزشی لحاظ شود تا میزان اعتبار مورد نیاز برای جبران کمبود سرانه فضای آموزشی با دقت بیشتری تعیین شود.

خان‌محمدی با اشاره به حجم تعهدات دولت در قبال پروژه‌های خیّرساز گفت: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیران، درخواست ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که با تغییر رویکرد و فعال کردن ظرفیت‌های محلی می‌توان منابع جدیدی برای مدرسه‌سازی ایجاد کرد؛ بنابراین فرمانداران، مدیران دستگاه‌ها و مسئولان پروژه‌ها باید علاوه بر مطالبه‌گری، برای جلب مشارکت مردم، خیران و بنگاه‌های اقتصادی نیز نقش‌آفرینی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تشکیل هیئت‌امنا و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی را از راهکار‌های مؤثر در این مسیر دانست و گفت: این مشارکت‌ها باید از حل مسائل جزئی مدارس، مانند بهسازی و رنگ‌آمیزی، تا احداث و تکمیل مدارس جدید را دربرگیردرئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد آموزش و پرورش بیان کرد: املاک و فضا‌هایی که دیگر مورد نیاز آموزشی نیستند، باید با رعایت ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند و از ارزش اقتصادی آنها برای تأمین منابع مورد نیاز ساخت و توسعه مدارس استفاده شود.