جزئیات استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس، روستا‌ها و مراسم‌های مردمی شهرستان تفرش در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۷ و ۱۸ آبان‌ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام ستاد معراج شهدای تفرش، هم‌زمان با میزبانی مردم شهیدپرور از پیکر مطهر یک شهید گمنام، برنامه‌های استقبال، حضور در مناطق مختلف و مراسم معنوی گرامیداشت این شهید والامقام در این شهرستان اعلام شد.

سرهنگ کلایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تفرش گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر شهید گمنام در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، ۱۷ و ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۵، در مدارس، روستا‌ها و مراسم‌های مردمی شهرستان حضور خواهد یافت.

🔹 یکشنبه ۱۷ آبان‌ ۱۴۰۵

🔸 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰: حضور پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس شهرستان

🔸 ساعت ۱۴:۰۰: حضور در روستای قزلجه

🔸 ساعت ۱۵:۳۰: حضور در روستای فرک

🔸 ساعت ۲۰:۰۰: حضور در مراسم تجمع شبانه و اجرای برنامه معنوی «شبی با شهید»

🔹 دوشنبه ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۵

🔸 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰: حضور پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس شهرستان

🔸 ساعت ۱۳:۳۰: حضور در روستای کهک

🔸 ساعت ۱۵:۳۰: حضور در روستای شهراب.