



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید غنی‌زاده، درباره وضعیت تیم فجر شهید سپاسی شیراز پس از گذشت نزدیک به سه هفته از حضور کادر فنی جدید عنوان کرد: خوشبختانه شرایط تیم بسیار مطلوب است. بچه‌ها چه از لحاظ بدنی و چه از نظر تاکتیکی روزبه‌روز بهتر شده‌اند. با جلسات و صحبت‌هایی که کادر فنی با بازیکنان داشت و تمریناتی که در این مدت پشت سر گذاشتیم، بازیکنان با افکار و اهداف کادر فنی کاملا آشنا شده‌اند. مسیر رو به پیشرفتی داریم و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد تا روز‌های درخشانی را رقم بزنیم.

مربی فجرسپاسی با اشاره به پیاده‌سازی تفکرات تاکتیکی مهدی رجب‌زاده گفت: به دلیل شناختی که از بازیکنان داشتیم و با تکیه بر سبک، شیوه و سیستم مدنظر آقای رجب‌زاده، تلاش کردیم حتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تفکرات را به بچه‌ها القا کنیم. بازیکنان فجر پتانسیل بالایی دارند و خیلی زود فرامین تاکتیکی را در زمین مسابقه اجرا کردند.

او یادآور شد: خوشبختانه توانستیم در سه مسابقه اخیر دو بازی خانگی و یک دیدار بیرون از خانه را مدیریت کرده و ۷ امتیاز حیاتی کسب کنیم تا جایگاه تیم در جدول بهتر شود. روحیه تیم فوق‌العاده است و با حفظ همین انگیزه به دنبال حداکثر امتیازات در بازی‌های آینده هستیم.

غنی‌زاده درباره بازی مقابل نساجی مازندران و جنجال‌های داوری آن عنوان کرد: بازی با نساجی بسیار زیبا و فنی از آب درآمد و ما بازی را عالی استارت زدیم و دو گل زدیم. متاسفانه بعد از گل دوم، داور با اعلام وار گل ما را مردود کرد و پنالتی گرفت که کارشناسان باید نظر بدهند، هرچند به عقیده من اصلا پنالتی نبود و همان تصمیم روند بازی را تغییر داد و کار را یک بر یک کرد. در ادامه هم اخراج مهدی شریفی و ۱۰ نفره شدن، کار را برای ما خیلی سخت کرد، اما بازیکنان با تمام توان جنگیدند. نساجی فشار آورد، اما در ۱۰ دقیقه پایانی نبض کار را در دست گرفتیم و گل تساوی را زدیم. هرچند روی صحنه اخراج شریفی هم اکثر کارشناسان معتقد بودند کارت زرد کفایت می‌کرد و اخراج سخت‌گیرانه بود.

او با اشاره به لغو بازی با تراکتور و استفاده مناسب از این وقفه گفت: روند تیم ما صعودی بود و قرار بود چهار روز بعد از نساجی، با تراکتور بازی کنیم که لغو شد، اما کتمان نمی‌کنیم که نهایت بهره را از این فاصله ۱۲ روزه تا بازی با پرسپولیس بردیم. از نظر بدنی، بدنسازی و مرور برنامه‌های تاکتیکی آقای رجب‌زاده تمرینات فشرده و بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و کاملا آماده این دیدار بزرگ شده‌ایم. هدفمان این است که یک بازی جذاب و تماشاگرپسند ارائه دهیم و با دست پر و کسب امتیاز به شیراز برگردیم.

مربی فجر شهید سپاسی با اشاره به بازی حساس با پرسپولیس در تهران گفت: پرسپولیس تیم بسیار بزرگ و باکیفیتی است و البته فجر هم تیمی بزرگ، ریشه‌دار و باسابقه به شمار می‌رود. تقابل‌های این دو تیم همیشه پرگل، جذاب و دیدنی بوده و گاهی نتایج به سود پرسپولیس و گاهی به سود فجر رقم خورده است. تمام فکر و تلاش مجموعه ما این است که با دست پر و کسب امتیاز از تهران خارج شویم. همدلی و اتحادی که میان مدیریت، کادر فنی و بازیکنان وجود دارد انگیزه ما را دوچندان کرده تا با یک نمایش سربلند، دل هواداران خونگرم شیرازی را شاد کنیم.