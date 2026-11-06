به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ستان همدان ؛ امام جمعه جورقان در یادواره شهدای جورقان اتحاد و ایستادگی مردم را برگرفته از آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: یادواره‌های شهدا فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان است.حجت‌الاسلام حسینی‌نیاز افزود: حضور جوانان در صحنه‌های دفاع از کشور نشان‌دهنده علاقه و پایبندی آنان به ایران است.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: شهدا با فداکاری خود مسیر عزت و استقلال کشور را ترسیم کردند و امروز نیز مردم با همان روحیه در دفاع از میهن ایستاده‌اند.

رشیدی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های دفاع از کشور افزود: همراهی و همبستگی ملت ایران، مانع تحقق نقشه‌های دشمنان شده است.

در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدای جورقان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجلیل شد.