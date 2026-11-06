مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در تماس‌های تلفنی متعدد با فرزند آیت الله حسین وحید خراسانی، ضمن ابلاغ سلام و پیام رئیس‌جمهور، درجریان آخرین وضعیت سلامتی و روند درمانی این مرجع تقلید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، در این تماس‌ها با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی بر آمادگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین امکانات و بهره گیری از ظرفیت تیم‌های درمانی این وزارتخانه به‌منظور ارائه خدمات درمانی به این مرجع عالی‌قدر تأکید کرد.

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی از ۱۲ آبان‌ماه در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت درمان قرار دارند.