فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر ضرورت ارتقای توان دفاعی و آمادگی عملیاتی نیرو‌های مسلح این کشور، مقابله با تهدیدات امنیتی را مستلزم ارتقای توان دفاعی، آموزش مستمر و توسعه ظرفیت‌های بومی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از روابط عمومی ارتش پاکستان (آی اس پی آر)؛ فیلد مارشال «سید عاصم منیر» رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیرو‌های دفاعی پاکستان در بازدید از مقر یگان نیرو‌های ویژه ارتش (اس اس جی) در منطقه تربیلا، ضمن بررسی توانمندی‌های عملیاتی این یگان، بر نقش آموزش‌های تخصصی و آمادگی رزمی در مواجهه با تهدیدات امنیتی تاکید کرد.

این بازدید در شرایطی انجام شد که تحولات امنیتی در جنوب آسیا و مناطق پیرامونی، از جمله تغییر ماهیت تهدیدات و پیچیده‌تر شدن چالش‌های امنیتی، اهمیت آمادگی دفاعی و توان واکنش سریع نیرو‌های نظامی را افزایش داده است.

در جریان این بازدید گزارشی از روند آموزش‌های تخصصی، سطح آمادگی عملیاتی، توانمندی‌های ماموریتی و تجهیزات پیشرفته نیرو‌های ویژه به او ارائه شد. نیرو‌های این یگان نیز بخشی از مهارت‌های رزمی، سرعت عمل، دقت در اجرای عملیات و قابلیت استفاده از تجهیزات نوین را به نمایش گذاشتند.

عاصم منیر در دیدار با افسران و نیرو‌های این یگان، مهارت‌های حرفه‌ای، روحیه و تعهد آنان به انجام وظایف را مورد تقدیر قرار داد و تصریح کرد: مقابله موثر با تهدیدات امنیتی در حال تغییر و حفظ برتری در برابر دشمن، مستلزم آموزش مستمر، توسعه ظرفیت‌های دفاعی در داخل کشور و توجه بی‌وقفه به آمادگی عملیاتی است.

رئیس ستاد ارتش پاکستان همچنین بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های نظامی متناسب با شرایط و چالش‌های جدید امنیتی تاکید کرد؛ موضوعی که از اولویت‌های اعلام شده فرماندهی نظامی پاکستان در حوزه تقویت آمادگی دفاعی این کشور به شمار می‌رود.