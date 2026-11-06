وزیر ورزش و جوانان، با حضور در شهرستان بهارستان، از افتتاح نخستین خانه جوان استان تهران و یک سالن ورزشی چندمنظوره بهره‌برداری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای سرانه ورزش در مناطق پرجمعیت، نخستین خانه جوان استان تهران و یک سالن ورزشی چندمنظوره در شهرستان بهارستان افتتاح شد.

این طرح ها با حضور وزیر ورزش و جوانان رونمایی گردید که هدف از آنها، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای نسل جوان و تقویت زیرساخت‌های ورزشی در سطح کشور است.

این افتتاحیه، بخشی از برنامه‌های وزارت ورزش برای توسعه امکانات ورزشی و حمایت از توانمندی‌های جوانان در استان‌های مختلف کشور محسوب می‌شود.