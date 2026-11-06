ارومیه‌ای‌ها در دویست و پنجاهمین شب اتحادو اقتدار؛ همبستگی و ایستادگی خود در خیابان را به رخ جهانیان کشیدند.

دویست و پنجاهمین فصل از حماسه اقتدار و اتحاد مردم ارومیه

دویست و پنجاهمین فصل از حماسه اقتدار و اتحاد مردم ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شامگاه پنجشنبه ارومیه‌ای‌ها در دویست و پنجاهمین شب حضور؛ همبستگی و ایستادگی خود در خیابان را به رخ جهانیان کشیدند و اعلام کردند تا زمان امر رهبر در خیابان‌ها خواهند ماند.



با گذشت دویست و پنجاه شب حضور در خیابان، اما مردم مبعوث ارومیه همچنان پا در رکاب رهبر در میدان حضور دارند و همبستگی و اتحاد خود را بیش از گذشته به رخ دنیا می‌کشند.

مردم ارومیه هر شب در خیابان حاضر می‌شوند تا بگویند که وطن و خاکشان را دوست دارند و مطیع امر و فرمان همیشگی رهبر و مقتدای خود هستند.

همچنین هر شب بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید دارند و خواستار تحریم دشمنان استکباری هستند که حدود ۵۰ سال، ملت ایران را در فشار اقتصادی گذارده‌اند.

در ادامه مراسم، به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مداحی و ذکر مصیبت این بانوی بهشتی انجام شد.

همچنین پویش آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و همچنین پویش خرید جهیزیه برای نوعروسان نیازمند همچنان ادامه دارد.

دعا برای تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان (عج) به عنوان نجات‌بخش جهان از ظلم و جور، پایان‌بخش مراسم تجمع شبانه ارومیه بود.