به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۹ نشانگر آلودگی و ناسالم بودن هواست و در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز روند صعودی داشته و به رقم ۱۰۴ رسیده است.

نورمحمدی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۱۸ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس قرار دارد، افزود: شاخص کیفیت هوا در پنج منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش سالم است.

سرپرست اداره کل محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا l کنند.

نورمحمدی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.