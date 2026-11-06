در پی لغزندگی بارش باران رانندگان برای تردد در برخی محور‌های غربی، جنوب غرب و شمال غرب استان اصفهان، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

محور‌های غرب، جنوب غرب و شمال غرب در استان اصفهان بارانی است

محور‌های غرب، جنوب غرب و شمال غرب در استان اصفهان بارانی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان گفت: هم اکنون در محور‌های نجف‌آباد-تیران و داران-الیگودرز به سمت استان لرستان، محور فریدونشهر -پشتکوه، محور داران -چادگانو محور زرین شهر -شهرکرد بارش باران گزارش شده است.

مریم تاکی افزود: با توجه به ادامه بارش‌ها در محور‌های غرب استان در شهرستان‌های فرین، فریدونشهر، چادگان، تیران وکرون و نجف‌آباد و لنجان به رانندگان توصیه می‌شود برای تردد در این محور‌های بارانی سرعت مطمئنه را رعایت و با احتیاط رانندگی کنند.

وی گفت: طبق پیش بینی هواشناسی استان این سامانه بارشی تأکید فردا عصر فعال است.

مریم تاکی همچنین به مسافران توصیه کرد برای تردد در محور‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب استان اصفهان که در ساعات آینده بارندگی‌ها شدت می‌گیرد و امکان سیلابی شدن رودخانه‌ها پیش بینی شده حتما از توقف در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی گفت: همچنین برای صبح فردا مه گرفتگی و کاهش میدان دید در محور‌های غرب، شمال غرب و جنوب غربی استان پیش بینی می‌شود و به رانندگان توصیه می‌شود از تردد در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان افزود: رانندگان برای اطلاع از وضعیت راه‌ها می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.