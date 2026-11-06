رئیس کمیسیون امنیت ملی: تا زمانی که واشنگتن شرایط حداقلی ایران را برآورده نکند، دکترین راهبردی ما تسلیم‌ناپذیر باقی می‌ماند .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون امنیت ملی: تا زمانی که واشنگتن شرایط حداقلی ایران را برآورده نکند، دکترین راهبردی ما تسلیم‌ناپذیر باقی می‌ماند.

ابراهیم عزیزی: دموکرات یا جمهوری‌خواه، برای ما فرقی نمی‌کند.

اما ترامپ از طریق زنجیره‌ای بی‌وقفه از محاسبات غلط به‌ویژه توهمات پوچش درباره ایران میراث خود را به عنوان ناکام‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا تثبیت کرده است.

تا زمانی که واشنگتن شرایط حداقلی ایران را برآورده نکند، دکترین راهبردی ما تسلیم‌ناپذیر باقی می‌ماند.