خانم کوثری، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این رمان، دریچه‌ای نو به دنیای ادبیات نوجوان با مضمون‌هایی انسانی و خیالی گشوده است.

نویسنده کتاب تنهاترین دختر جهان افزود: این رمان، روایتگر زندگی دختری فلسطینی در یکی از روستا‌های جنگ‌زده است.

وی گفت: قهرمان داستان، دختری است که در پی جنگ، والدین خود را از دست داده و حتی توانایی تکلم نیز از او گرفته شده است. او در میان ویرانه‌ها، به همراه مادربزرگ نابینایش زندگی می‌کند؛ و طی ماجرا‌هایی با موجودی ماورایی رو‌به‌رو می‌شود که یاری گر او می‌شود.

کوثری افزود: برای اینکه یک اثر بر نوجوانان امروز اثرگذار باشد، نباید صرفاً موضوع را روایت کند، بلکه باید به دغدغه‌های آنها هم توجه کند. ما در این رمان، موضوعی جدی و انسانی را با چاشنی تخیل ترکیب کرده‌ایم تا هم با واقعیت‌های جهان همسو باشیم و هم بتوانیم مخاطب نوجوان را با جهان‌بینی خود همراه کنیم.

وی گفت: این اثر با بهره‌گیری از عناصر تخیلی، تلاش می‌کند تا موضوعات سنگینی همچون جنگ و تنهایی را در قالبی که با سلیقه و ذائقه نسل جدید سازگار است، روایت کند.

کتاب «تنهاترین دختر جهان» به قلم مریم کوثری هنرمند، از کتاب‌های جدید انتشارات ۲۷ بعثت است.