رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد: کیفیت داده‌های آماری، نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، توزیع اعتبارات و تصمیم‌گیری‌های کلان استان دارد و هرگونه خطا در ثبت اطلاعات می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری و تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده در بازدید از ستاد‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در شهرستان‌های میبد و اردکان، ضمن بررسی روند اجرای این طرح ملی، بر ضرورت صیانت از دقت و کیفیت اطلاعات، پرهیز از شتاب‌زدگی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان تأکید کرد.

وی در نشست با فرمانداران و معاونان فنی و آموزشی ستاد‌های سرشماری این دو شهرستان، با اشاره به رویکرد فناورانه و تحول‌آفرین سرشماری ثبتی‌مبنا اظهار داشت: در گذشته بخشی از تصمیم‌گیری‌های کلان بر پایه برداشت‌های شخصی و اطلاعات غیرمستند انجام می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح‌های ملی از جمله سرشماری ثبتی‌مبنا و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق فراهم شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد افزود: اطلاعات معتبر در حوزه‌هایی همچون آب، خاک، اشتراک‌های مصرفی و شاخص‌های رفاهی، نقشه راه توسعه استان و کشور را تا سطح شهرستان‌ها مشخص می‌کند و با کاهش خطای تصمیم‌گیری، امکان برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های جامعه را فراهم می‌سازد.

دهقانی‌زاده با تأکید بر اهمیت دقت مأموران در مرحله جمع‌آوری اطلاعات خانوار‌ها تصریح کرد: داده‌های ثبت‌شده درباره وضعیت اشتغال، نوع مصالح ساختمانی، وضعیت مسکن و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، مبنای محاسبه شاخص‌های رفاهی و مصرفی و برنامه‌ریزی‌های آینده کشور است؛ بنابراین هرگونه بی‌دقتی در ثبت این اطلاعات می‌تواند موجب افزایش خطای آماری و اختلال در برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات شود.

وی از مأموران و پرسشگران خواست با حوصله و دقت، اهمیت سرشماری را برای شهروندان تبیین کنند و با پاسخ‌گویی به ابهامات و رفع نگرانی‌های احتمالی، زمینه همکاری خانواده‌ها را فراهم آورند؛ چراکه ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست می‌تواند بر برآورد نیاز‌های واقعی مناطق و تصمیم‌گیری‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه مدیریت منابع آب و انرژی، تأثیر منفی بگذارد.

مدیر اجرای سرشماری استان یزد همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل اطلاعات افراد دارای داده‌های ناقص در سامانه‌های آماری، از شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند خواست در اسرع وقت برای تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.

وی نقش فرمانداری‌ها، خانه‌های بهداشت، دهیاری‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی را در تسهیل این فرآیند مهم دانست و گفت: این مراکز باید به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، زمینه دسترسی آسان شهروندان به خدمات ثبت و تکمیل اطلاعات را فراهم کنند.

دهقانی‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه محرمانگی اطلاعات شهروندان خط قرمز نظام آماری کشور است، خاطرنشان کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات عمومی، ارتقای رفاه اجتماعی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همراهی فرمانداران، بخشداران، شورا‌های اسلامی و مدیران محلی، نقش مهمی در موفقیت این طرح ملی در استان یزد دارد.