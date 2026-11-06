به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: این ۱۳ طرح آموزشی شامل ۱۰۱ کلاس درس در استان برای تأمین اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار معرفی شده است که پس از تکمیل به فضا‌های آموزشی استان اضافه می‌شود.

عارف خدرلو افزود: برای تکمیل این طرح ها، هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که با مشارکت مؤدیان مالیاتی تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۳ طرح آموزشی به‌طور متوسط ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تصریح کرد: با مشارکت مؤدیان مالیاتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل و بهره‌برداری از این فضا‌های آموزشی شتاب بیشتری بگیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در ادامه به عملکرد دو سال گذشته طرح «نشان مالیات» در استان اشاره کرد و گفت: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اعتبار ۴۰ طرح مدرسه‌سازی در استان به‌طور کامل از محل این طرح تأمین شده است.

وی ادامه داد: این ۴۰ طرح در مجموع شامل ۲۶۵ کلاس درس بوده و برای تکمیل آنها ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. این طرح‌ها هم‌اکنون در مراحل مختلف تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت مؤدیان مالیاتی در طرح «نشان دار کردن مالیات» می‌تواند نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی و توسعه فضا‌های استاندارد مدرسه‌سازی در استان داشته باشد.