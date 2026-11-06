مجمع نمایندگان استان قم در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت تبدیل شدن ظرفیت‌های علمی دانشگاه های استان به محرک‌های توسعه از طریق تخصیص منابع متناسب با نیاز‌های پژوهشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست مجمع نمایندگان استان قم با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی و بهبود کیفیت آموزش عالی در کانون توجه قرار گرفت.

حجج الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری و قاسم روانبخش و محمدمنان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در دانشگاه قم، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مراکز آموزش عالی استان، خواستار سیاست‌گذاری جدید وزارت علوم در جهت تخصیص منابع مالی متناسب با نیاز‌های واقعی پژوهشی و رفاهی شدند.

در این جلسه، بر این نکته تأکید شد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی استان با تأمین اعتبارات کافی و توجه ویژه به مطالبات جامعه دانشگاهی در قم میسر خواهد بود.