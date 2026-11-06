به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قرار حضور لرستانی‌ها همچون دیگر هموطنانشان به شب ۲۵۰ اُم رسید؛ مردمی که فقط با اعتقاد و ایمان قلبی به وعده الهی مبنی بر پیروزی حق و با اتکای به توانمندی‌های داخلی در کنار رزمندگان خود بیش از هشت ماه است که پای کار دفاع از وطن ایستاده‌اند و دشمنی که آمده بود سه روزه کار ایران را تمام کند و در این هشت ماه بار‌ها مدعی پیروزی بود، اما امروز در برابر افکار عمومی داخلی هیچ پاسخی برای شکست‌هایش ندارد.

ترامپ حالا نه تنها به اهداف راهبردی خود نرسیده بلکه اعتماد افکار عمومی طرفداران خود در آمریکا را نیز از دست داده است به طوری که حزبش متحمل سنگین‌ترین شکست در تاریخ سیاسی خود شده و خود ترامپ نیز به منفورترین رئیس جمهور تاریخ این کشور تبدیل شده است.