به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ این مسابقات عصر پنجشنبه در سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان آغاز شد و شرکت‌کنندگان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و مستر برای کسب عناوین برتر به رقابت می‌پردازند.

ورزشکاران در این دوره در سه حرکت اسکوات، پرس سینه و ددلیفت و در بخش بدون لوازم رقابت می‌کنند. این مسابقات به مدت یک هفته ادامه دارد و یکشنبه هفته آینده به پایان می‌رسد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور نیز با اشاره به حضور حدود ۹۰۰ ورزشکار در رقابت‌های مردان و بانوان به میزبانی همدان گفت: مسابقات بانوان هفته گذشته با حضور ۴۰۰ ورزشکار برگزار شد و رقابت‌های مردان نیز با مشارکت گسترده استان‌های کشور در حال برگزاری است.

مجتبی ملکی افزود: حضور ورزشکاران از سراسر کشور فرصت مناسبی برای ارزیابی سطح آمادگی و شناسایی استعدادهای جدید به منظور حضور در اردوهای تیم ملی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری پنج مسابقه انتخابی تیم ملی در رشته‌های زیرمجموعه این فدراسیون طی ۲۰ روز گذشته، از آماده‌سازی تیم‌های ملی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو خبر داد.