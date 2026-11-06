با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش مدرسه ۶ کلاسه متوسطه اول در کهنوج افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این مدرسه با زیربنای ۷۰۰ مترمربع، محوطه‌سازی و آسفالت به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره‌کل نوسازی مدارس کشور ساخته شده است.

در ادامه آقای خان‌محمدی از طرح در حال ساخت دبستان ۱۲ کلاسه امام علی (ع) شماره ۳ نیز بازدید کرد.

این طرح با مشارکت مؤسسه خیریه حضرت زهرا (س) و اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با توجه به آغاز عملیات اجرایی آن در ۳۰ آذر ۱۴۰۴، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.