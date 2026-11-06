وزیر امور خارجه پاکستان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و گفتگوی سازنده برای دستیابی به صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان در این گفت‌و‌گو با تاکید بر اهمیت استمرار گفتگوی سیاسی و دیپلماسی برای حل مسائل منطقه‌ای، تصریح کرد: تلاش‌های فعال و مستمر دیپلماتیک همچنان برای دستیابی به صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه ضروری است.

اسحاق دار همچنین بر ضرورت مشارکت سازنده همه طرف‌ها در روند‌های دیپلماتیک و پرهیز از توقف گفت‌و‌گو‌ها تاکید کرد.

در این تماس تلفنی، دو طرف آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.