آیین گلباران و غبارروبی مزار شهدای والامقام هنگ مرزی خوی با حضور مسئولان شهرستان‌های خوی و چالدران و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گلباران و غبارروبی مزار شهدای والامقام هنگ مرزی خوی با حضور مسئولان شهرستان‌های خوی و چالدران و خانواده‌های معظم شهدا در گلزار شهدای شهرستان خوی برگزار شد.

آیین گلباران و غبارروبی مزار شهدای والامقام هنگ مرزی خوی با حضور اعضای شورای تأمین مسئولان خوی و چالدران و خانواده‌های معظم شهدا در مزار مطهر شهدای شهرستان‌های خوی برگزار شد.

حاضران در این مراسم با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره رشادت‌ها و جانفشانی‌های این شهیدان گرانقدر را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

شهدای هنگ مرزی خوی در حمله ناجوانمردانه اعضای گروهک تروریستی درسال ۱۳۹۶ در منطقه مرزی چالدران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.