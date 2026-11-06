برداشت زعفران در استان البرز با سطح زیرکشتی معادل ۶۲ هکتار آغاز شده است؛ محصولی کم‌آب‌بر که توسعه کشت آن می‌تواند در راستای مدیریت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت و افزایش درآمد کشاورزان استان مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، اکبر یونسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان، با اعلام این خبر گفت: البرز سالانه حدود ۳۴۰ کیلوگرم زعفران تولید می‌کند که شهرستان نظرآباد با اختصاص ۴۴ هکتار از اراضی زیرکشت و تولید ۲۶۰ کیلوگرم زعفران خشک، رتبه نخست تولید این محصول را در استان دارد.

وی افزود: شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و اشتهارد عمده مناطق کشت زعفران در استان البرز هستند و میانگین عملکرد زعفران خشک در هر هکتار از اراضی شهرستان نظرآباد حدود ۳.۵ کیلوگرم برآورد می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به مزیت‌های زعفران در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: نیاز آبی این محصول با احتساب میانگین بارندگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار است و بخش مهمی از آبیاری آن در فصل پاییز و زمستان انجام می‌شود؛ موضوعی که ظرفیت مناسبی برای بررسی و توسعه کشت آن در مناطق دارای شرایط اقلیمی مناسب فراهم می‌کند.

یونسی با بیان اینکه زعفران از محصولات ارزشمند و راهبردی بخش کشاورزی به شمار می‌رود، تصریح کرد: برخورداری از نیاز آبی نسبتاً پایین در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی، این گیاه را به یکی از گزینه‌های قابل توجه برای تنوع‌بخشی به الگوی تولید و افزایش بهره‌وری منابع آب تبدیل کرده است.

وی افزایش درآمد کشاورزان و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی را از دیگر مزایای توسعه کشت زعفران دانست و خاطرنشان کرد: میزان تولید و صرفه اقتصادی این محصول به عواملی از جمله کیفیت پیاز زعفران، شرایط اقلیمی، مدیریت مزرعه، هزینه نیروی کار و چگونگی برداشت و فرآوری بستگی دارد.

بر این اساس، توسعه هدفمند کشت زعفران در اراضی مستعد استان البرز، در کنار رعایت الزامات فنی و اقتصادی تولید، می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع آب و تقویت درآمد فعالان بخش کشاورزی باشد.