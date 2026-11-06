کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش و گسترش ابر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در ارتفاعات استان و مناطقی از تنگه هرمز، افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد وقوع تندباد لحظه‌ای و گردوخاک محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: در محدوده دریایی استان وزش باد جنوب شرقی پیش بینی می‌شود و دریا کمی مواج خواهد شد و افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا بویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز محتمل است.

او افزود: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.