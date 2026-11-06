به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بعد از آغاجاری شهر‌های آبادان با ۲۱/۱، ماهشهر با ۲۰/۷، رامهرمز ۲۰/۶ و بهبهان با ۲۰/۱ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی را در ثبت کرده‌اند.

محمد سبزه زاری افزود: طی این مدت در اهواز ۱۸/۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و همه مناطق استان تحت تاثیر سامانه بارشی بوده‌اند.

وی ادامه داد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و در اغلب نقاط استان (بویژه در نیمه شمالی و نیمه شرقی و ارتفاعات) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌ها بویژه از اواخر امروز تا اواسط روز یکشنبه، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها مورد انتظار است. همچنین با توجه به میزان وزش باد در بخش‌های جنوبی و جنوبغربی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه زاری افزود: طی روز‌های یکشنبه تا سه شنبه روند کاهش محسوس دما (بویژه دمای شبانه) در سطح استان پیش بینی می‌شود. تا روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر و آبادان با دمای ۲۷.۴ و دزپارت با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.