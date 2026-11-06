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۴۰ تیم قرآنی از سراسر کشور به مرحله نهایی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» راه یافتند؛ رقابتهایی که با حضور بیش از ۱۶ هزار شرکتکننده در مراحل مختلف برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ به گفته دبیر محتوایی این دوره از مسابقات، شرکتکنندگان در قالب یکهزار و ۸۳۷ تیم در مراحل مقدماتی، استانی و نیمهنهایی رقابت کردند و در نهایت ۴۰ تیم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند.
احسان مولوی افزود: این تیمها در چهار بخش خواهران و برادران زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال رقابت میکنند و از هر بخش ۱۰ تیم به مرحله نهایی رسیدهاند.
وی با اشاره به رویکرد گروهی مسابقات اظهار کرد: از دوره گذشته، مساجد در قالب گروههای قرآنی با یکدیگر رقابت میکنند و علاوه بر مهارتهای تخصصی، فعالیتهای جمعی و کارگروههای قرآنی آنها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
آقای مولوی، کتابت آیات، نقاشی قرآنی و قصهگویی را از رشتههای افزودهشده به این دوره عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۵ داور برجسته کشور در مراحل نیمهنهایی و نهایی، عملکرد شرکتکنندگان را ارزیابی میکنند.
شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت فعالیتهای فرهنگی مساجد و تبدیل آنها به پایگاههای فعال قرآنی از اهداف برگزاری این مسابقات است.