به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ به گفته دبیر محتوایی این دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگان در قالب یک‌هزار و ۸۳۷ تیم در مراحل مقدماتی، استانی و نیمه‌نهایی رقابت کردند و در نهایت ۴۰ تیم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند.

احسان مولوی افزود: این تیم‌ها در چهار بخش خواهران و برادران زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال رقابت می‌کنند و از هر بخش ۱۰ تیم به مرحله نهایی رسیده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد گروهی مسابقات اظهار کرد: از دوره گذشته، مساجد در قالب گروه‌های قرآنی با یکدیگر رقابت می‌کنند و علاوه بر مهارت‌های تخصصی، فعالیت‌های جمعی و کارگروه‌های قرآنی آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آقای مولوی، کتابت آیات، نقاشی قرآنی و قصه‌گویی را از رشته‌های افزوده‌شده به این دوره عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۵ داور برجسته کشور در مراحل نیمه‌نهایی و نهایی، عملکرد شرکت‌کنندگان را ارزیابی می‌کنند.

شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی مساجد و تبدیل آنها به پایگاه‌های فعال قرآنی از اهداف برگزاری این مسابقات است.