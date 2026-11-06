به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از طرح در حال احداث مرغداری ۱۲۰ هزار قطعه‌ای در شهرستان سلماس با هدف بررسی روند اجرای طرح و ظرفیت‌های توسعه‌ای آن بازدید کرد.

طرح این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار و با هدف توسعه زیرساخت‌های تولید و تقویت ظرفیت پرورش طیور در شهرستان سلماس اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی به مجموعه تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری استان افزوده خواهد شد.

مرغداری ۱۲۰ هزار قطعه‌ای سلماس با پیش‌بینی اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر، از طرح‌های مؤثر در توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی به شمار می‌رود.