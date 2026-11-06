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با تکمیل زیر ساختها و بهره برداری از مرغداری ۱۲۰ هزار قطعهای سلماس برای ۶۰ نفر زمینه اشتغال مستقیم فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از طرح در حال احداث مرغداری ۱۲۰ هزار قطعهای در شهرستان سلماس با هدف بررسی روند اجرای طرح و ظرفیتهای توسعهای آن بازدید کرد.
طرح این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار و با هدف توسعه زیرساختهای تولید و تقویت ظرفیت پرورش طیور در شهرستان سلماس اجرا میشود و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی به مجموعه تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری استان افزوده خواهد شد.
مرغداری ۱۲۰ هزار قطعهای سلماس با پیشبینی اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر، از طرحهای مؤثر در توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی به شمار میرود.