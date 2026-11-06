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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۵ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
قیمت نفت برنت در بورس بیش از دو درصد افزایش یافت
ترامپ قانون بایدن درباره تأمین سوخت از روسیه را «بد» توصیف کرد
نظامیان روسیه حمله گسترده رباتهای زمینی نیروهای مسلح اوکراین را دفع کردند
وزگلیاد
محسن رضایی از گفتوگو با پوتین درباره احداث خط لوله گاز از روسیه به ایران خبر داد
رضایی شرط بازگشایی تنگه هرمز را برای پوتین تشریح کرد
پوتین اعلام کرد که واحد اطلاعات مالی روسیه یکی از بهترین نهادها در جهان است
ایزوستیا
وزارت خارجه روسیه از احتمال سلب حق رأی ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی خبر داد
نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر در اعتراضات فرانسه شرکت کردند
کامرسانت
پارلمان ترکیه توافقنامه دفاعی با پاکستان و عربستان سعودی را تصویب کرد
ترامپ با رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، دیمیتریِف، دیدار کرد
وزارت دفاع روسیه از حمله به یک تأسیسات انرژی در استان کییف خبر داد
اربکا
وزارت خارجه کره شمالی آمریکا و غرب را «مجرمان اصلی» خواند
رئیس شرکت انویدیا پس از انتخابات آمریکا از فهرست ۱۰ فرد ثروتمند جهان خارج شد
معاون رئیس پارلمان کره شمالی از سمت خود برکنار شد
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
بانکوک پست
قیمت برنج تایلند و ویتنام به بالاترین سطح در حدود دو سال اخیر رسید
انتخابات میاندورهای؛ آزمونی برای نحوه تخصیص داراییها
کانال اخبار آسیا
کره جنوبی برای کمک به باز نگه داشتن تنگه هرمز، گروه نظامی اعزام میکند
از حبیبی تا پرابووو: تاریخچهای از جنجالهای شنود که پای رؤسای جمهور اندونزی را به میان کشیده است
رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سه ماهه سوم به ۵.۴۷ درصد رسید و از انتظارات فراتر رفت
نیو استریت تایمز
آسیب دیدن سه نفتکش دیگر در هرمز؛ همزمان با تشدید فشار ایران بر ترامپ
کاهش قیمت نفت به سهام بخش انرژی در بورس لطمه زد
فری مالزیا تودی
استرالیا به عملیات آبریزی هوایی برای مهار آتشسوزیهای جنگلی در اندونزی میپیوندد
آنتارا نیوز
اندونزی دستیابی به ۱۰ میلیون کارآفرین جدید را در مدت پنج سال هدفگذاری کرده است
نیشن تایلند
تایلند در پی احتمال تداوم درگیریها در خاورمیانه، ذخایر راهبردی مواد غذایی را بررسی میکند
استار مالزی
نخستوزیر: گوگل پیش از انتخاب مالزی، کشورهای دیگر عضو «آسهآن» را نیز بررسی کرده بود. سبک سنگین کرده بود
معاون نخست وزیر: مالزی در «مجمع جهانی تیآرتی» بر بحران غزه تأکید خواهد کرد
ارتقای سطح تهدید سایبری ملی مالزی به سطح متوسط
ویتنام پلاس
فیلیپین برای مقابله با بالا آمدن سطح دریاها، از اکوسیستمهای طبیعی بهره میگیرد
استریت تایمز
قیمت بنزین موجب بالاترین نرخ تورم در فیلیپین طی سالهای اخیر شده است
نیکی آسیا
ژاپن در چارچوب احیای همکاریهای هستهای، از تلاش ویتنام برای توسعه راکتورهای کوچک حمایت خواهد کرد