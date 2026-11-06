به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رسانه پلیس راه استان اصفهان، محور‌های دامنه و نجف آباد دارای بارش باران است.

بر این اساس به رانندگان توصیه می‌شود هنگام رانندگی در این محور‌ها سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

در پی فعالیت سامانه بارشی در سراسر استان به مسافران توصیه می شود برای تردد در جاده های استان وضعیت راه ها را پیگیری کنند و حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند و خودرو خود را به وسایل گرمایشی تجهیز کنند.